Vali Baruş'tan Uygulama Noktasına Ziyaret

Malatya Valisi
Vali Aydın
Baruş, polis uygulama noktasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama noktasını ziyaret eden Baruş'u, burada İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
karşıladı.
Uygulama noktasında görev yapan polislerle yakından ilgilenen Vali Baruş, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı ve bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.
Görevli polislerle çay içerek bir süre sohbet eden Vali Baruş, kenttin huzur, asayiş ve güvenliğinin sağlanması noktasında görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren emniyet güçlerine teşekkür etti.
Vali Baruş, görevli polis memurlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra uygulama noktasından ayrıldı.
Ömer Urhal,Aydın,Malatya Valisi,Polis
04 Aralık 2018 Salı 09:34