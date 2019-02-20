Vali Baruş, Tkdk'yi Ziyaret Etti

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş'u ziyaretinde TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ve koordinatörlük çalışanları karşıladı.Baruş, TKDK'nin yürüttüğü faaliyetler ve verdiği desteklerle ilgili Tunç'tan bilgi aldı.TKDK'nin kent ekonomisini canlandıracak önemli destekler sağladığını kaydeden Baruş, yatırımcılara destek sağlayan kurumun istihdamı arttırmaya yönelik önemli bir kaynak girdisi sağladığını belirtti.Baruş, daha sonra TKDK'den hibe alan işletmeleri ziyaret etti.