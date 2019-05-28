Vali Baruş ve Belediye Başkanı Gürkan iftar çadırında yemek dağıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayının başlaması ile birlikte her akşam binlerce vatandaşın iftarını açtığı 15 Temmuz Millet Meydanında kurulan iftar çadırlarını ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iftara katılanlara kendi elleriyle yemek dağıtarak, vatandaşlarla sohbet edip, birlikte iftar açtılar.

Vali Baruş, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanda kurulan iftar sofraları ile binlerce vatandaşımız aynı anda iftar açıyorlar. Birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi burada sergileniyor. Artık son günlere girdiğimiz Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ramazan ayını büyük bir coşku ve heyecanla yaşadıklarını ifade eden Başkan Gürkan ise "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Ayının gelmesi ile birlikte birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için düzenlemiş olduğumuz iftar çadırları ile her gün binlerce vatandaşımız aynı coşku ve heyecanla iftarda bir araya gelmektedirler. İftar programları haricinde gerçekleştirilen ramazan etkinlikleri ile teravih namazı sonrasında vatandaşlarımızın güzel zaman geçirmeleri sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediye olarak yaklaştığımız Ramazan Bayramı öncesinde bir dizi tedbirler aldık. Bayram öncesi ana Cadde ve sokaklarımızda yıkama ve temizlik yapılacak, camilerimizin çevresi yıkanacak ve içlerine gül suyu sıkılacak. Ayrıca trafik akışında herhangi bir sorun olmaması için ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Daire Başkanlıklarımız tarafından gerekli önlemler şimdiden alınmış durumda. Ayrıca Arife günü Şehir Mezarlığı hattında, Bayramın ilk günü ise tüm hatlarda gün boyu Belediye otobüslerimiz ve trambüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir." dedi.

3 bin litre şerbet ikram ediliyor

Ramazan ayının başlaması ile birlikte iftar çadırları ile binlerce vatandaşı iftar sofralarında bir araya getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, iftar sonrası ise vatandaşlara Ramazan Şerbeti ikramında da bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi her gün Teravih Namazı sonrası 3 bin litre Ramazan Şerbetini vatandaşlara ikram ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 15 Temmuz Millet Meydanında gerçekleştirilen iftar programı sonrasında, çevre esnafları ile vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan aylarını kutladı.

Kaynak: Bültenler