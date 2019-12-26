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Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapımı devam eden tesisleri inceledi.

26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:34 Vali Baruş, yapımı devam tesisleri inceledi
Valisi Baruş, Gençlik ve İl Müdürlüğünce yapımı devam eden tesisleri inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, kent merkezinde yapılan merkez spor salonu, çok amaçlı spor salonu ve tam olimpik kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek incelemede bulundu.
Daha sonra Yeşiltepe Spor Kompleksi, Melekbaba Gençlik Merkezi, Battalgazi Futbol Sahası ve Spor Salonu'nda incelemede bulunan Baruş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Baruş, incelemenin ardından Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan okullar arası voleybol müsabakasını izledi.

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Kaynak: AA

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