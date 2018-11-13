Vali Baruş Ziyaretlerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın
Baruş, 2. Ordu
Komutanlığı ile adliye ve baroyu ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat'ı ziyaret etti.
Karargah girişinde karşılanan Baruş, Sayat ile komutanlık makamında görüştü.
Tuğgeneral Sayat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür etti.
Baruş, daha sonra Malatya Adliyesi'ni ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı İzzettin Duman ile görüştü.
Malatya Barosunu da ziyaret eden Baruş, Baro Başkanı Enver Han
ile bir araya geldi.
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