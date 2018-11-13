13 Kasım 2018, 18:06
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Vali Baruş Ziyaretlerde Bulundu

Vali Baruş Ziyaretlerde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı ile adliye ve baroyu ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı ile adliye ve baroyu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat'ı ziyaret etti.

Karargah girişinde karşılanan Baruş, Sayat ile komutanlık makamında görüştü.

Tuğgeneral Sayat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür etti.

Baruş, daha sonra Malatya Adliyesi'ni ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman ile görüştü.

Malatya Barosunu da ziyaret eden Baruş, Baro Başkanı Enver Han ile bir araya geldi. Aydın,Malatya Valisi,Malatya,Ordu
13 Kasım 2018 Salı 18:06