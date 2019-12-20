Haberler » Güncel » Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti - Haber

Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, down sendromlu çocuklarla halay çekti.

20.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:20
Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, down sendromlu çocuklarla halay çekti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'nda, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencilerince program düzenlendi.
Kılıç, burada yaptığı konuşmada, programın özel öğrencilerle özel insanların buluşması olduğunu söyledi.
Öğrencilerin engelli değil, özel öğrenciler olduğunu dile getiren Kılıç, "Bilsinler ki yalnız değiller. Kendilerini seven, destekleyen, her an yardıma koşabilecek hakim savcı, avukat, komutan, emniyet müdürü, başkan ağabeyleri, başsavcı amcaları ve bir vali babaları var. Bunun farkında olsunlar. Bu öz güvenle hayatlarını idame etsinler." dedi.
Down sendromlu öğrencilerin sergilediği sıra gecesi etkinliği sırasında sahneye çıkan Kaymak, Kılıç ve Çolak, çiğ köfte yoğrulmasının ardından halay çekilmesine eşlik etti.
Çeşitli gösteriler sunan öğrenciler, türküler söyledi.
Pasta kesiminin ardından sona eren etkinliğe Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, daire müdürleri, hakim ve savcılar ile veliler katıldı.
Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti

Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:35   Gizli kamera satıcılarına operasyon kamerada - Haber
14:35   Konya-konya'da sis etkili oldu - Haber
14:35   İstanbul 2'nci istanbul art show sanat fuarı kapılarını açtı - Haber
14:30   Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi - Haber
14:30   Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:35:56