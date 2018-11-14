Vali Bektaş, 69 Ambarlarındaki İnşaatları İnceledi

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, 69 ambarlarındaki inşaatlarda incelemelerde bulundu.
Vali Erdoğan Bektaş, Çınartepe Mahallesi 69 Ambarları mevkiinde Kamu ve kamu kuruluşlarına ait olan ve yapımı devam eden inşaatları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Bektaş
'ın incelemelerinde Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz
, AFAD
Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, TÜİK
ve İl Milli Eğitim Müdürü de hazır bulundu. - ZONGULDAK
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:33