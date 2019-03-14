Vali Bektaş'a Ziyaretler

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı, Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği Başkanı Arife Dereli ile Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila'nın ziyaret ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Papila'nın dernek çalışmaları hakkında Vali Bektaş'a bilgi verdikleri belirtildi.
Açıklamada, Vali Erdoğan Bektaş'ın, ziyaretler nedeniyle teşekkür ettiği ve derneklerin faaliyetlerinde başarılar dileğinde bulunduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA