Vali Bektaş, "Gelişmiş ve Uygar Toplum Olmak Engellilere Sağlanan Haklar ile Mümkündür"

02 Aralık 2018 Pazar 11:03



02 Aralık 2018 Pazar 11:03

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında "Gelişmiş ve uygar toplum olmak, engellilere sağlanan haklar, onlara gösterilen yakın ilgi ve sorunlarının çözümü konusunda harcanan çaba ile mümkündür" ifadelerine yer verdi.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde engellilere sağlanan hakların önemli bir veri olarak kabul edildiğini vurguladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bektaş, "Engelli vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları, eğitimleri ve onların sosyal yaşama katılımlarını en üst düzeyde sağlamak, hak ettikleri değeri, sevgi ve saygıyı göstermek tüm kamu kuruluşlarının, yerel idarelerin ve sivil toplum örgütlerinin, dolayısıyla hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz son yıllarda çok önem verdiği sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek engellilerin toplumla bütünleşebilmeleri, eşit bireyler olarak sosyal hayata iştirak edebilmeleri, yaşam standartlarının arttırılması ile onlara eşit hak ve imkanlar sunma gayretiyle çok anlamlı ve sevindirici düzenlemeler yapmıştır. Bizlerde, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında yer almanın, ailelerine destek olmanın, sorunlarına katkıda bulunmanın önemli bir insanlık görevi ve sorumluluk olduğunu asla unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nün engelliler konusundaki toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve yaşantılarında kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK