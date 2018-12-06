Vali Bektaş, Gmis'i Ziyaret Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 12:48



06 Aralık 2018 Perşembe 12:48

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştü.Dünya Madenciler Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, görevden ayrılan Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ile Sendikanın, başkan, teknik ve hukuk danışmanları da hazır bulundu.GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Vali Bektaş'a Sendika hakkında ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) durumu hakkında bilgi sundu.Ziyarette iş güvenliği, kaçak ocaklar, TTK, madencilik faaliyetleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Vali Erdoğan Bektaş'a Sendikanın yayınları ve raporlarından oluşan bir kitap seti, üzerinde maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu Zonguldak Kömürspor Forması, madenci bareti ile TTK Armutçuk Müessesesi'ne bağlı ocaktan çıkarılmış parça kömür takdim etti. - ZONGULDAK