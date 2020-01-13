Haberler » Güncel » Vali Bektaş: 'Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var' - Haber

Vali Bektaş: "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocakların kentin bir problemi olduğunu belirterek, "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var." dedi.

13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:58Vali Bektaş:
Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocakların kentin bir problemi olduğunu belirterek, "Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var." dedi.
Bektaş, öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında, kömürün kent için önemli olduğunu ve çıkarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektörün emek verdiğini söyledi.
Vali Bektaş, "O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa onun o ölümde vebali var.
Kentte iki genç ölmüş, 2 yaşındaki bebeğinin resimleri gazetede çıkıyor, kimsenin umrunda değil. Herkes bunu kanıksamış. O çocuk nasıl büyüyecek, nasıl bir hayat yaşayacak kimsenin umrunda değil. Bu ölüm ucuzlamış, böyle bir şey olabilir mi? Kaçak ocaklarda çalışmanın hiç yumuşak bir tarafı yok. Bunu normalleştirmeyeceğiz, bu anormal bir durum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46  Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi - Haber
15:45  Kocasını öldüren Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi - Haber
15:44  SAPANCA GÖLÜNDE HAYALET AĞ KATLİAMI -3 - Haber
15:44  Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları - Haber
15:44  "Gezgin Okullar" projesiyle hem gezdiriyorlar hem okutuyorlar - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
13.01.2020 15:47:46