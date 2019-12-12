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Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak III. Kademe Özel eğitim uygulama okulunda hayırsever işadamı Muammer Yazıcı tarafından donatılan fiziksel aktivite sınıfının açılışını yaptı.

12.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:32Vali Bektaş, Özel Eğitim Uygulama okulundu
Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak III. Kademe Özel eğitim uygulama okulunda hayırsever işadamı Muammer Yazıcı tarafından donatılan fiziksel aktivite sınıfının açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada Özel eğitim uygulama okullarında çok faydalı işler yapıldığını vurgulayan Vali Bektaş, "Bu okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın her biri farklı davranış, farklı eğitim,farklı bakış açısı gerektiriyor. Devletimiz sağ olsun imkanlarımız var bu tür okulları yapıyoruz,devletimize teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra hayırseverlerimiz,muhtarlarımız da devreye giriyorlar, çok faydalı işler yapılıyor. En büyük destekçilerimiz işin çilesini çekenler yani velilerimiz sağolsunlar, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Katkısı olanlardan, destek sağlayanlardan Allah razı olsun" dedi.

Valimiz Erdoğan Bektaş, hayırsever Muammer Yazıcı'ya teşekkür plaketi takdim ettikten sonra okulun birimlerini gezerek öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti. Fiziksel aktivite sınıfının açılışına Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ile bazı STK temsilcileri katıldı. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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