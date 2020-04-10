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Vali Bektaş'tan 175. yıl kutlama mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

10.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:00
Vali Bektaş'tan 175. yıl kutlama mesajı
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatı, milletimizin huzuru can ve mal güvenliği için, fedakarca görev yapmaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın her kademesinde görev ifa eden personeli, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunup kollanması, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla kullanılması, emniyet ve asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzenine yönelik yasaların eksiksiz ve titizlikle uygulanması gibi görevlerini hukukun temel kurallarına bağlı kalarak hoşgörü anlayışıyla başarı ile yürütmektedir. Yine bugün, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de karşı karşıya kaldığı en ciddi krizlerden birisi olan virüs salgınında da, polisimizin, jandarmamız ve diğer kurumlarımızla birlikte cadde ve sokaklarımızda sergilediği gayret ve fedakarlık, aziz milletimizce hiçbir zaman unutulmayacak, takdirle karşılanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle gücünü yasalar ve saygıdeğer halkımızdan alan polis teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu anlamlı görevlerini yürütürken hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı, vazife malulü kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun ömürler temenni ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Polis, Güncel
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