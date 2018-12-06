Vali Bektaş'tan, Anıt Ağaca Ziyaret

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41



06 Aralık 2018 Perşembe 15:41

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gümeli Bölüklü yaylasında bulunan ve anıt ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki porsuk ağacını ziyaret etti.Vali Bektaş, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en yaşlı porsuk ağacını ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.Yaşlı ağaca daha uzun ömürler dilediğini ifade eden Bektaş, "Porsuk ağacı dünyanın en yaşlı ağacından bir tanesidir. Ağaç bu yıl 4 bin 114 yaşına bastı. Yaşlı ağaca karlı bir ortamda misafirleri olduk." dedi.Vali Bektaş, daha sonra Alaplı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.