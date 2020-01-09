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Vali Bektaş'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:52Vali Bektaş'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bektaş, mesajında, gazetecilerin demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olarak, toplumsal hayatın gelişmesi ve güçlenmesine katkı verdiğini, sorunları gündeme taşıyarak, toplumun alma özgürlüğü adına doğru bilgi ve haber akışını sağlayarak toplumun bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve kamuoyu oluşturulmasında önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.
Gazetecilerin yaşadıkları şehrin sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri pek çok alanda da gelişimine görevleri dolayısıyla katkıda bulunduğunu ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:
"Doğru, tarafsız, ilkeli, objektif habercilik anlayışı başta olmak üzere halkımızın bilinçlenmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi, temel hak ve özgürlüklerin yeterince kullanılması, özel hayata gereken özenin gösterilmesi, dürüst, gerçekler doğrultusunda yansız bilgi sunulması gibi evrensel meslek ilkeleri doğrultusunda görevlerini büyük bir sorumluluk ve özveri anlayışıyla yerine getiren güçlü bir basın toplumsal hayatımızda da yaşamsal bir öneme sahiptir.
Bu duygu ve düşüncelerle toplumun vicdanı, gözü, kulağı, sesi olan, görevini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, doğru, güvenilir habercilik anlayışıyla sürdüren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu günler; işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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