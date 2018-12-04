Vali Bektaş'tan Madenciler Günü Mesajı

Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bektaş, mesajında, dünyanın en zor ve anlamlı mesleklerinden birisi olan madenciliğin yer altı ve yer üstü kaynaklarını insanlığın yanı sıra Türkiye
'nin istifadesine sunan maden emekçilerinin anlamlı günlerini en kalbi duygularla kutladığını belirtti.
Madencilere Türk halkını üzüntüye boğan her türlü kazadan ve olumsuzluktan uzak, iş güvenliği ve sağlığı içerisinde bir çalışma ortamı dilediğini ifade eden Bektaş, madencilere aileleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dilediğini, mesleğini yaparken hayatını kaybeden maden şehitlerini de rahmetle andığını kaydetti.
04 Aralık 2018 Salı 10:18