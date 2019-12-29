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Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

29.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:28 Vali Bektaş'tan yeni yıl mesajı
Valisi Erdoğan Bektaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Bektaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılını geride bırakırken; daha da çok çalışarak, birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, birbirimize kenetlenmiş, kalkınmış, güçlü bir devlet olarak, aydınlık yarınlara güvenle ulaşacağımız yeni bir yıla giriyoruz. Dünyamızda barışın ve sağduyunun egemen olacağı, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin içtenlikle yaşanacağı yeni bir yıl dilerken; değerli Zonguldaklı hemşerilerimizin, tüm çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin ve basın mensuplarımızın yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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