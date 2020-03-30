Vali Bektaş, "Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz"
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Hemşerilerimiz bugün evde kalamadı.
30.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:14
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım" dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, yaptığı paylaşımda "Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım. Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım" dedi. - ZONGULDAK
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, yaptığı paylaşımda "Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım. Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler: Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel