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Vali Bektaş, "Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Hemşerilerimiz bugün evde kalamadı.

30.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:14
Vali Bektaş,
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulunarak "Hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Bektaş, yaptığı paylaşımda "Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım. Keşke bugün de böyle bir mesaj yazabilseydik. Evet hemşerilerimiz bugün evde kalamadı. Ama çok büyük risk almış olduk. Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz. Lütfen biraz daha sabır, bir süre daha evde kalmayı başaralım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Bektaş, 'Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz' - Haberler

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