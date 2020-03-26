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Vali Bilal Şentürk Bozüyük'teki korona virüs tedbirlerini inceledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük kapalı pazaryerini ziyaret ederek küresel salgın tedbirlerini yerinde inceledi.

26.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:13
Vali Bilal Şentürk Bozüyük'teki korona virüs tedbirlerini inceledi
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük kapalı pazaryerini ziyaret ederek küresel salgın tedbirlerini yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk Bozüyük ziyaretlerinde ilk olarak Kaymakam Hasan Yaman'dan Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte kapalı pazarı ziyaret eden Vali Şentürk kapalı pazarda tezgah aralıkları, pazarcıların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulması gibi tedbirleri inceledi. Küresel salgının yayılmasını önlemek için halkın alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin önemli olduğunun belirten Vali Şentürk, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının 112, 155 ve 156 numaraları aramaları durumunda çözüm üretiliyor. Talepler, ilçelerimizi ilgilendiriyorsa İlçe Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerine iletiliyor. Vatandaşımız herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Gelen talepler itinayla değerlendiriliyor. Yaşlılarımızı her zaman korumak ve kollamak, saygı ve hürmeti göstermek bizim kültürümüzde var." dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Bilecik, Bozüyük, Güncel

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