Haberler » Güncel » Vali Bilal Şentürk'ün Bozüyük ziyaretleri - Haber

Vali Bilal Şentürk'ün Bozüyük ziyaretleri

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

05.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:59 Vali Bilal Şentürk'ün Bozüyük ziyaretleri
Valisi Bilal Şentürk, ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte ilk olarak Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, incelemede bulundu. Tespih, dikiş ve el sanatları atölyeleri ile diğer kursları ziyaret eden Vali Şentürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve usta öğreticilerden bilgi alarak, kursiyerlerle sohbet etti. Buradan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şentürk ve Kaymakam Yaman, daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kumral Abdal Türbesinde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

2018 yılında temeli atılan ve inşaatı devam eden 200-250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesinde de incelemede bulunan Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve yüklenici firma Genel Müdür Yardımcısı Okan Aslantürk'ten bilgi aldı. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46   Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı - Haber
11:42   "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü" başladı (1) - Haber
11:41   Kocasinan Belediyesi, sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı - Haber
11:39   Melikgazi'de kapalı yol kalmadı - Haber
11:38   Soğuktan etkilenen vatandaşlara BİMEKAN kucak açtı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
5.01.2020 11:48:32