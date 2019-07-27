Vali Bilgin'den arkeolojik kazı evine ziyaret
Kırklareli'nde 26 yıldır devam eden Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazılarında ortaya çıkan, milattan önce 6 binli yıllara ait tarım kalıntıları sergileniyor.27.07.2019 16:01
Kırklareli'nde 26 yıldır devam eden Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazılarında ortaya çıkan, milattan önce 6 binli yıllara ait tarım kalıntıları sergileniyor.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen kalıntılar, Ahmetçe Köyü'ndeki kazı evinde sergiye açıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kazı evini ziyaret ederek Özdoğan'dan elde edilen eserler hakkında bilgiler aldı.
Özdoğan, kazılarda Avrupa tarımının doğuşuna ışık tutan bulgulara ulaşıldığını söyledi.
Kazılarda, arasında milattan önce 6 binli yıllara ait olanların da bulunduğu 1 milyondan fazla objenin toprak altından çıkarıldığını belirten Özdoğan, bazı objelerin parçalarının tamamlanarak aslına uygun birleştirildiğini ifade etti.
Vali Bilgin de Traklar yaşamının ilk kalıntıları olan ve tarihe yön veren eserlerin sergisinin çok güzel olduğunu bildirdi.
Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker de Vali Bilgin ile birlikte kazı evini gezdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen kalıntılar, Ahmetçe Köyü'ndeki kazı evinde sergiye açıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kazı evini ziyaret ederek Özdoğan'dan elde edilen eserler hakkında bilgiler aldı.
Özdoğan, kazılarda Avrupa tarımının doğuşuna ışık tutan bulgulara ulaşıldığını söyledi.
Kazılarda, arasında milattan önce 6 binli yıllara ait olanların da bulunduğu 1 milyondan fazla objenin toprak altından çıkarıldığını belirten Özdoğan, bazı objelerin parçalarının tamamlanarak aslına uygun birleştirildiğini ifade etti.
Vali Bilgin de Traklar yaşamının ilk kalıntıları olan ve tarihe yön veren eserlerin sergisinin çok güzel olduğunu bildirdi.
Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker de Vali Bilgin ile birlikte kazı evini gezdi.
Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Arkeoloji, Güncel
Kaynak: AA