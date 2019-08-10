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Vali Bilgin'den "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek - KIRKLARELİ

Vali Bilgin'in konuşması Vali Bilgin'den "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

10.08.2019 12:24 Vali Bilgin'den
Vali Bilgin'in konuşması
Vali Bilgin'den "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek
KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.
Bilgin, Twitter'de paylaştığı videoda makam aracına binerek "Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımız, güvenli seyahat edebilmeleri için kemerlerini muhakkak takmaları gerekiyor. Bayramlar mutluluğun en üst seviyede yaşandığı insanların birbirleriyle hasret giderdiği, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir şekilde güzel günler geçirildiği en önemli günlerdir. Ne olursunuz kemerinizi takın ve kemeriniz ses getirsin" ifadelerini kullanarak emniyet kemeri taktı.
Emniyet kemerinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, kampanyaya herkesin destek olması için çağrıda bulundu.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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