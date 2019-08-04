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Vali Bilgin'den Türk Kızılay'ına kurban bağışı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay'ının vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına destek verdi.

04.08.2019 11:31 Vali Bilgin'den Türk Kızılay'ına kurban bağışı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay'ının vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına destek verdi.
Bilgin, makamında düzenlenen tören ile Türk Kızılay'ına kurban bağışında bulundu.
Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç, burada yaptığı konuşmada, kurbanını Türk Kızılay'ına bağışlayan Bilgin'e teşekkür etti.
Türk Kızılay'ının ülkenin en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Göç, her zaman mazlumların ve mağdurların yanında olduklarını söyledi.
Yapılan kurban bağışlarının yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Göç, bağışta bulunan ve bulunacak herkese teşekkür etti.

Kırklareli, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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