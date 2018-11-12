Vali Bilgin'den Ziyaret

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz
ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Bilgin
, Hamitabat Elektrik Üretim Santrali'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Bilgin, Hamitabat Elektrik AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Berkay
Türe ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın da bulunduğu ziyarette santral sahasını gezdi.
Daha sonra Bilgin, ilçedeki bir özel hastaneyi ziyaret ederek hastalarla sohbet etti ve sıkıntıları dinledi.
Kırklareli,Lüleburgaz,Lütfullah Bilgin
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:04