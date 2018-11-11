Vali Bilgin'in Köy Ziyaretleri

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Bilgin
, Kızılcıkdere köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, köylere çok büyük önem verdiklerini söyledi.
Köyleri daha sık ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ifade eden Bilgin, çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını bildirdi.
Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
, İl Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel
de hazır bulundu.
Kırklareli,Lütfullah Bilgin
11 Kasım 2018 Pazar 12:55