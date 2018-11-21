Vali Bilgin, İncelemelerde Bulundu

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:14



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:14

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, incelemelerde bulundu.Vali Bilgin, ilk olarak Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ni (BOTAŞ) ziyaret ederek, Şube Müdürü Murat Mutlu Aras'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra çalışma sahasında incelemelerde bulunan Bilgin, bir süre sahayı gezdi.Vali Bilgin ardından Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile Gaziosmanpaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Öğrenci ve velilerle de sohbet eden Bilgin, istek ve sıkıntıları dinledi.