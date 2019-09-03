Haberler» Güncel» Haber

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

03.09.2019 16:58 Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, Vize Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Soner Zeybek'ten bilgi aldı.
Ardından Vali Bilgin, yapımı devam eden Vize Turizm Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Vali Bilgin burada yaptığı konuşmada, Vize tarihinin çok eskiye dayandığını, daha fazla yerli ve yabancı turisti misafir etmek için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.
Turizm merkezinin ilçe tanıtımına önemli katkısının olacağına inandığını ifade eden Bilgin, bu tür yatırımları önemsediklerini aktardı.

Lütfullah Bilgin, Osman Bilgin, Kırklareli, Vize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:07   Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
20:06   Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi
20:06   İha destekli operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı
20:05   Mega yat flying fox marmaris'e demirledi
20:05   Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü
20:04   Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı
20:04   Omuzuna korkuluk saplandı