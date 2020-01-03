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Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Açık Kapı" biriminde incelemelerde bulundu.

03.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:54 Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Valisi Osman Bilgin, "Açık Kapı" biriminde incelemelerde bulundu.

Bilgin, birimin koordinatörü Reyhan Arslan'dan yapılan işlemler ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti.
Açık Kapı birimlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 2018 yılında kurulduğunu belirten Bilgin, vatandaşlarla en üst
düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip
edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla birimin çok önemli olduğunu ifade etti.
Vatandaşların taleplerine en hızlı şekilde cevap verildiğini belirten Bilgin, şuana kadar 816 vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve başvurularla ilgili olarak hepsinin işleme alındığını aktardı.
Proje ile şehit yakınlarının ve gazilerin tek tek aranarak taleplerinin sorulduğunu anlatan Bilgin, "Vatandaşlarımız kamu kurumlarının işleyişlerini çok fazla bilmeyebilir. Bu
doğrultuda vatandaşımız istek, öneri ve şikayetini en kısa yoldan Açık Kapı birimimize
başvurarak yapıyor. Açık Kapı personelimizde vatandaşımızı en etkin, en hızlı şekilde
yönlendirerek, başvurusunu alarak ya da bizzat vatandaşla birlikte kuruma giderek
çözüme kavuşturuyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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