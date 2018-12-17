Vali Bilgin, İşkur Personelinin Cenazesine Katıldı

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) çalışanlarından Muammer Gamsız'ın cenaze törenine katıldı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gamsız için İŞKUR İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Vali Bilgin
'in de katıldığı törende, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
tarafından dua okundu.
Gamsız'ın cenazesi, camide kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Vali Bilgin, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
TUYUB'dan Vali Bilgin'e ziyaret
Öte yandan Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ
, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.
Akdağ, ziyarette dernek çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgiler verdi.
Bir birlerine komşu olan üç ülkenin dostluğunun gelişmesi ve iş birliği çalışmalarının artması için çalışmalarda bulunduklarını belirten Akdağ, çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını anlattı.
Kaynak: AA