Vali Bilgin, Kavaklı Beldesini Ziyaret Etti

13 Aralık 2018 Perşembe 17:27



13 Aralık 2018 Perşembe 17:27

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy ve belde ziyaretini sürdürüyor.Vali Bilgin, merkeze bağlı Kavaklı beldesinde, eski Gaziosmanpaşa Göçmen Misafirhanesi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.Misafirhane hakkında yetkililerden bilgi alan Bilgin, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'i de ziyaret etti.Daha sonra bir kahvehanede vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, köy ve beldelere çok büyük önem verdiklerini söyledi.Bütün köy ve beldeleri daha sık ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ifade eden Bilgin, çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını bildirdi.