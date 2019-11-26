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Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde incelemelerde bulundu.

26.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:16Vali Bilgin, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu
Valisi Osman Bilgin, ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, ilk olarak yapımı devam eden Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra inşaat çalışmaları süren Aile Sağlık Merkezini binasını gezen Bilgin, her iki binada da çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.
Yeni hastane binasının son derece modern olduğunu anlatan Bilgin, bu tür yatırımlara önem verdiklerini aktardı.
Bilgin son olarak, Lüleburgaz Kocasinan İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Lütfullah Bilgin, Devlet Hastanesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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