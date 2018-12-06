Vali Bilgin, Milli Sporcu Çakal'ı Ödüllendirdi

06 Aralık 2018 Perşembe 10:02



06 Aralık 2018 Perşembe 10:02

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Şefika Çakal'ı makamında kabul etti.Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çakal'a çeşitli hediyeler verdi.Çakal'ın başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Vali Bilgin, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İspanya'nın Marina D'or şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 47 kiloda Türkiye'yi ve Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil eden Çakal'a teşekkür etti.Bilgin, Çakal'ın Avrupa'da Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını belirtti.