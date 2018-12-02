Vali Bilgin, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.
Bir restoranda gerçekleştirilen toplantı, geçen birleşimde valilik makamına iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başladı.
Eğitimden sağlığa, tarımdan yol yapımına kadar birçok konuda muhtarların isteklerini dinleyen Vali Bilgin
, sorunların çözülmesi için bir takım talimatlar verdi.
Toplantıya, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Kırklareli,Lütfullah Bilgin
02 Aralık 2018 Pazar 11:02