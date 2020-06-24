Vali Bilgin: "Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması" - KIRKLARELİ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şiddetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar oluşan Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde incelemelerde bulundu.

24.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:26
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şiddetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar oluşan Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Vali Bilgin, ilk olarak Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesini ziyaret ederek, hasara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra sağanak nedeniyle hasar oluşan ev ve iş yerlerine giden Bilgin, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Osman Bilgin, daha sonra Pınarhisar ilçesinde ev ve iş yerlerini gezdi.
Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgin, Pınarhisar'da yaklaşık 10 gün içinde 3'üncü sel felaketinin yaşandığını söyledi.
Pınarhisar'ın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Bilgin, afetlerin yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.
Tarım arazilerinde çok ciddi sıkıntıların olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Onlar da olsa çok daha vahim bir durum söz konusu olurdu. Hepimize geçmiş olsun tekrar. Az önce Alpullu'daydık. Orada da tarım arazilerinde, köy yollarında yine sıkıntılar var. İnşallah yüce Allah böyle afetleri yine göstermez. Günü değil de geleceği düşünmemiz gerekiyor. Bugün yaşadığımız sıkıntı buradaki arkadaşlarımızın günlük hataları değil, geçmişten gelen, altyapının eksikliği veya DSİ'nin kanallarının olmaması, dere yataklarının kapatılması gibi meselelerden kaynaklanıyor. İnşallah bundan hepimiz ders çıkarırız." Vali Bilgin: ’Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması’ - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Etiketler: Lütfullah Bilgin, Pınarhisar, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Haber

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