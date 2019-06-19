Vali Bilgin, turizm acente yetkilileri ile biraraya geldi

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, turizm acentesi yetkilileri ile biraraya geldi.
Vali Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı'nın bölge turizmini canlandırmak amacıyla bir restoranda acente işletmecilerine yönelik düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, deniz, doğa, tarih ve gastronomi turizminde Kırklareli'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Türkiye
'nin 1980'li yıllarda ciddi bir turizm atağına geçtiğini anımsatan Bilgin, ülkeye gelen yabancı turist
sayısının 100 binlerden 50 milyonlara ulaştığını belirtti.
Bilgin, Kırklareli'nin de keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarının bulunduğunu kaydetti.
Kırklareli'nin son dönemde turizm alanında büyük atak gerçekleştirdiğini aktaran Bilgin, "Bölge açısından Kırklareli'ni önceden çok duymadığım reklamını bilmediğim bir yerdi. Ama özellikle 13 aylık süre içerisinde çok ciddi zenginlikler gördüm. Osmanlı ilk Balkan topraklarına girdiğinde ilk eseri 1383'de yapılan Hızırbey Camisi ve destanıdır. Kırklareli'nde bir tarih var. Son dönem tarihi dizilerinde de Kırklareli'nin, Pınarhisar
'in, Babaeski
'nin, Lüleburgaz
'ın her noktada tarihi bütün eserleri, doğal güzellikleri, doğa ile tarihin iç içe geçtiği noktaları, longozları, denizi, kumu herşeyi görebiliyorsunuz. İstanbul
'un fethinde kullanılan Fatih
Dökümhanesi var, şahi toplarının döküldüğü dökümhanedir. İstanbul'a yakın olmamız da turizm açısından çok avantajlı. Kırklareli ülkemiz açısından keşfedilmemiş, çok özellikli ve öncelikli konumu var." diye konuştu.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
de Kırklareli, Edirne
ve Tekirdağ
'ın turizm potansiyelleri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Turizm potansiyellerinin geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla yerli ve yabancıların ilgisini çektiğini aktaran Şahin, daha fazla turistin bölgeye çekilmesi, ülke ve bölge ekonominin daha fazla canlandırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.