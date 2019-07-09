Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi Kasım ayında tamamlanacak"KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin düzenlenen bir toplantıda 10 Ekim 2016 tarihinde Kırklareli Kıyıköy beldesinde yapımı başlayan Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin 2019 Kasım ayında tamamlanacağını söyledi. Türk Akımı 1 projesine sona yaklaşıldığını dile getiren Vali Osman Bilgin 2019 Kasım ayında tamamlanacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılımlarıyla tamamlanacağını belirten Vali Bilgin, "Normalde Türk Akımı 1 gibi süreç işlemiş olsaydı 12 ay kadar bir süre beklemek zorunda kalacaktık. Ama inşallah ihale tarihi 31 Aralık 2019 olarak görünen Türk Akımı 2'nin kara kısmı ile ilgili bu tarih alınabilindi. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Başkanımız Sayın Vladimir Putin katılımlarıyla beraber Kasım ayı itibarıyla Türk akımı 1 'i tamamlayacağız" dedi."Türkiye'yi stratejik olarak, ekonomik olarak çok üst noktalara taşıyacak 2 proje ilimizden geçiyor"Kırklareli'nin Türkiye'yi üst noktalara taşıyacak 2 projeye ev sahipliği yaptığını söyleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "İlimiz hem Türk Akımı projesi ile hemde hızlı tren projesi ile Türkiye'de şuanda yürütülen Türkiye'yi stratejik olarak, ekonomik olarak çok üst noktalara taşıyacak 2 proje ilimizden geçiyor. İlimizin kamu ve kuruluşları ile 1. projede göstermiş oldukları ihtimam, özen, gayret takdire şayandır. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğer biz projeden bu şekilde yürütmemiş olsaydık 2020'nin kasım ayı gibi görünüyordu. Ama belirttiğim gibi 2019'un Kasım ayı ve şuanda da uygulama ile ilgili projede %20 önde gidiyoruz. Kısaca Kasım ayında bitecek olan işi Ekim ayı gibi bitmesi söz konusu" şeklinde konuştu.