Haberler » Güncel » Vali Bilmez, 'Ayağa Kalk Hoşap' projesini inceledi

Vali Bilmez, "Ayağa Kalk Hoşap" projesini inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

22.10.2019 16:14Vali Bilmez,
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Gürpınar Belediyesince Güzelsu Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Ayağa Kalk Hoşap" projesini inceleyen Bilmez, tarihi Hoşap Kalesi'nin dokusuna uygun 35 bin metrekare alanda yapılacak rekreasyon ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bilmez, Van'ın önemli bir tarihi ve kültürel mirası olan Hoşap Kalesi'nin, proje sayesinde turizme ve bölge insanına önemli katkı sunacağını belirtti.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise tarihi kalenin dokusunu bozmadan Hoşap Mahallesi'ni yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
Projede önemli bir yol katettiklerini anlatan Tanış, "Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak mega proje için durmadan çalışıyoruz. Sayın valimize projemizi yerinde sunduk. Karayolları bölge müdürümüz ile büyükşehir belediyesi ilgili daire başkanlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Vali Bilmez, daha sonra geçen yıl Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Emin Bilmez, Gürpınar, Güzelsu, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 Burdur türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, f-4 fantom savaş uçağıyla anılacak
17:27 Şanlıurfa bakan koca harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi
17:27 Kütahya yedek lastikten 20 bin uyuşturucu hap çıktı
17:27 Karabük halı çırparken balkondan düşen çift yaralandı
17:26 Sağlık Bakanı Koca yaralı askerleri ziyaret etti
17:26 Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
17:25 Dünyanın 'Kukla'sı İstanbul'a geliyor
22.10.2019 17:28:49