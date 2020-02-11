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Vali Bilmez Bahçesaray yolunda

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

11.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:31Vali Bilmez Bahçesaray yolunda
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 41 kişinin hayatını kaybettiği yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çığ altında kalan itfaiye erini aramak için AFAD, jandarma, UMKE ve Karayollarından 32 kişilik ekibin bölgeye gitmesini sağlamak için Bahçesaray yolunda yürütülen çalışmaları Vali Mehmet Emin Bilmez de yerinde inceledi. Bahçesaray yolu üzerindeki Yapılı Mahalle'de çığ bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Bilmez, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'dan bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. - VAN

Emin Bilmez, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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