Vali Bilmez: "Bu Bölgeye, Terör Büyük Zarar Vermiştir"

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, terörün bu bölgeye acı ve sıkıntı getirdiğini belirterek, "Bu bölgeye, terör büyük zarar vermiştir. Bu bölgenin normalleşmesine engel olmuştur" dedi.Vali Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi sınırları içerisindeki Yeşilköy ve Yeniköşk mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelip hasbihal etti. İlk olarak Van-Erciş karayolu üzerindeki Yeşilköy Mahallesi'ne giden Vali Bilmez'i, Muhtar Yusuf Özaral ve mahalleliler karşıladı. Buradan mahallenin taziye evine geçen Vali Bilmez, mahallelilerle hasbihal ederek sıkıntılarını dinledi. Vali Bilmez, yaşanan sorunların elbirliği ile çözülebileceğini belirterek, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi. Daha önce Van'da çalıştığını belirten Vali Bilmez, Van'ın sosyal anlamda çok değiştiğini ifade etti. Van'da işsizliğin büyük bir sorun olduğunu ifade eden Vali Bilmez, bu sorunun çözümü için huzur ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.Terörün bu bölgeye acı ve sıkıntı getirdiğini belirten Vali Bimez, "Bu bölgeye terör büyük zarar vermiştir. Bu bölgenin normalleşmesine engel olmuştur. Bu sorun çözülürse, burada işsizlik ve diğer sorunlar da çözülür. İş insanları gelir ve buraya yatırım yapar. İşsizlik çözülür ve gençler iş, AŞ sahibi olur. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Ülkemize, şehrimize, mahallemize, köyümüze sahip çıkalım" dedi.Vali Bilmez, daha sonra yine Van-Erciş karayolu üzerindeki Yeniköşk Mahallesi'ne geçti. Burada Muhtar Ömer Aktaş ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, taziye evinde mahallelilerle çay içip sohbet etti.Burada da birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Bilmez, sıkıntı ve sorunları dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.Vali Bilmez'e mahalle ziyaretlerinde Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Tuşba ilçesindeki kamu kurum müdürleri de eşlik etti. - VAN