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Vali Bilmez'den 10 Nisan Polis Bayramı mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:16
Vali Bilmez'den 10 Nisan Polis Bayramı mesajı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biridir. 10 Nisan 1845'te teşkilat olarak kurulan ve 175 yıldır milletinin hizmetinde olan Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetler sonucunda milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. 175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Bu vesileyle görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünde Van'da ve ülkemiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını kutluyor, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm polislerimize başarılar diliyor, aileleri ile birlikte sağlıklı bir hayat diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emin Bilmez, Polis, Van, Güncel
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