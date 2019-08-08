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Vali Bilmez'den Brukiler Derneğine ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Brukiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

08.08.2019 12:40 Vali Bilmez'den Brukiler Derneğine ziyaret
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Brukiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Vali Bilmez, bu kapsamda 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Brukiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Şerif Erbenzer ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Vali Bilmez, dernek tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Brukilerin köklü ve geçmişi çok eskilere dayandığını ifade eden Vali Bilmez, "Aşiretler bu bölgenin gerçekleridir. Birçok aşiret üyesi ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Bugünde tarihi yüzyıllara dayanan Bruki Aşireti üyeleri ile bir araya gelmek istedik. Sağ olsunlar Van'a atandığımız zaman hayırlı olsun ziyaretime gelmiştiler. Bizlerde bugün iadeyi ziyarete geldik. Zaman zaman çeşitli konularda görüş alıverişinde bulunarak istişareler yapacağız" dedi.

Dernek Başkanı Şerif Erbenzer ise, ziyaretlerinden dolayı Vali Bilmez'e teşekkür etti. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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