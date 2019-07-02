02.07.2019 16:13
Haberler » Güncel » Haber

Vali Bilmez'den Çatak'a ziyaret

Vali Bilmez

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesini ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez , Çatak ilçesini ziyaret etti.
Bilmez, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen , Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan , İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Kaymakam Türkmen ile bir süre görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bilmez, daha sonra belediyeye geçti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkanlığına seçilen Abdurrahman Şeylan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Bilmez, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Vali Bilmez, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA
Mehmet Emin Bilmez , Çatak , Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:36 DHA YURT BÜLTENİ - 18
17:36 (Ek bilgilerle) BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
17:36 Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak
17:36 'Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi' protokolü imzalandı
17:35 Cemiyet'ten BİK Çorum Şubesi'ne veda
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
17:35 ŞANLIURFA Ceylanpınar'da kaza 1 yaralı