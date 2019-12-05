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Vali Bilmez'den esnaf ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnaf ziyaretlerini Kahvaltıcılar Sokağındaki iş yerleriyle sürdürdü.

05.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:43Vali Bilmez'den esnaf ziyareti
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnaf ziyaretlerini Kahvaltıcılar Sokağındaki iş yerleriyle sürdürdü.

Vali Bilmez, Van'da önemli bir yere sahip olan ve kahvaltı kültürünün yaşatıldığı Kahvaltıcılar Sokağı ziyaretinde esnafla bir araya geldi. Sokakta bulunan iş yerlerine tek tek giren Vali Bilmez, esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra aynı sokakta bulunan bir kahvehaneyi ziyaret eden Vali Bilmez, burada çay içip vatandaşlarla sohbet ettikten sonra programını tamamladı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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