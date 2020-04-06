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Vali Bilmez'den 'Milli Dayanışma' kampanyasına destek verenlere teşekkür

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Beraberlik ve Dayanışma' kampanyasına destek veren Vanlı iş insanı, STK temsilcisi, kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

06.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:36
Vali Bilmez'den 'Milli Dayanışma' kampanyasına destek verenlere teşekkür
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Beraberlik ve Dayanışma' kampanyasına destek veren Vanlı iş insanı, STK temsilcisi, kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da iş insanları, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gören 'Milli Beraberlik ve Dayanışma' kampanyası güçlü bir destekle devam ediyor. Kampanya ile ilgili bir video paylaşarak katılımcılara teşekkür eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu anlamlı desteklerin unutulmayacağını ifade ederek, "Kıymetli Vanlı hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bir Vanlıya yakışır şekilde gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı desteklerinizi hiç kimse hiçbir zaman unutmayacaktır. Nakdi desteklerinizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen banka hesap numaralarına; ayni yardımlarınızı ise valilik ve kaymakamlık bünyelerinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile iletişime geçerek yapabilirsiniz. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emin Bilmez, Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Bilmez'den 'Milli Dayanışma' kampanyasına destek verenlere teşekkür - Haberler

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