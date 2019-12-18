Haberler » Güncel » Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret - Haber

Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistanlı bir aileyi ziyaret etti.

18.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:11Vali Bilmez'den Pakistanlı aileye ziyaret
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistanlı bir aileyi ziyaret etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ikamet eden uluslararası koruma sahibi Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine misafir oldu. Pakistan'dan 6 yıl önce göç etmek zorunda kalan 3 çocuklu Haydari ailesi tarafından kapıda karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, aile ile sohbet ederek yaşadıkları sıkıntıları dinlediler.

Vali Mehmet Emin Bilmez, vatansız kalmanın ne kadar acı olduğunu belirterek, "Allah kimseyi memleketinde muhacir etmesin. Vatansız olmak çok zordur. İnsan birçok konuda fedakarlık edebilir, ama vatan konusunda fedakarlık yapılamaz. Vatan olmayınca insan çok acı çeker" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, yakından ilgilendikleri çocuklara da hediyeler vererek ziyaretlerini tamamladılar. - VAN

Emin Bilmez, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10 16 yaşındaki kıza cinsel istismar davası başladı - Haber
20:10 Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı - Haber
20:09 Spor mustafa cengiz'in açıklamaları - Haber
20:09 Sakarya sapanca'da 'tasarım-beceri atölyeleri' açıldı - Haber
20:09 Spor ergin ataman'ın açıklamaları - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
18.12.2019 20:12:48