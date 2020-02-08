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Vali Bilmez'den vatandaşlara uyarı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kapalı olan yolu kullanmamaları yönünde uyardı.

08.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:34Vali Bilmez'den vatandaşlara uyarı
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kapalı olan yolu kullanmamaları yönünde uyardı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez İhlas Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Çatak kara yolu üzerindeki Elmacık bölgesinde yola çığ düştüğünü söyleyen Vali Bilmez, "Dün geceden itibaren yolu kapatmıştık. Sabah da tipiden dolayı açmadık. Elhamdülillah yolun kapalı olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı olmamış. Vatandaşlarımızın o yolu kullanmaya çalışmamasını, yol tehlike arz etmektedir. Jandarma ekiplerimiz engel oluyor. Buna ilişkin yolun kullanılmaya çalışılmaması özellikle vatandaşlarımızdan talebimizdir. Herhangi can ve mal kaybımız da yoktur" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı, Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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