Haberler» Güncel» Haber

Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

07.09.2019 17:32 Vali Bilmez'den yeni paşaya hoş geldin ziyareti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van İl Jandarma Komutanlığını başarılı bir şekilde sürdüren Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanmasıyla, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Van İl Jandarma Komutanlığına atandı. Önceki gün Van'a gelerek göreve başlayan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit'i Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Bilmez, "Van'ın huzuru, asayişi ve güvenliği için birlikte mesai harcayacağımız komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Cumhurbaşkanı, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42   Urla'da orman yangını (2)
19:42   İzmir kılıçdaroğlu selçuk'ta konuştu
19:42   Ağrı'da dolu ve sağanak
19:42   TÜGVA'dan çocukları kaçırılan ailelerin oturma eylemine destek ziyareti
19:40   NATO'dan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama
19:39   Kuşadası'nda hayvan mezarlığı açıldı
19:36   Bayrampaşa'da çıkan yangın yangının ilk çıkış anları