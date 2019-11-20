Haberler » Güncel » Vali Bilmez, Kaymakam Çelik'i ziyaret etti - Haber

Vali Bilmez, Kaymakam Çelik'i ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.

20.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:32Vali Bilmez, Kaymakam Çelik'i ziyaret etti
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.
Çelik ve ilçedeki kurum amirleri tarafından karşılanan Bilmez, daha sonra kaymakamlık makamına geçti.
Burada, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, Çelik'e görevinde başarılar diledi.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilki başlatılan ara tatil etkinlik programı kapsamında ev ziyaretlerinde bulunan öğretmenlere eşlik eden Bilmez, evlerine gittiği Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Abdulkadir Çelik, Emin Bilmez, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
01:10 DOB'dan öğretmenlere vefa konseri
01:03 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:13:42