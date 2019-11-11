Vali Bilmez, liseli öğrencilerle buluştu

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti. Vali Bilmez, öğrencilere bol bol kitap okumalarını söyleyip, "Gelecekte bizim yerimizde siz olacaksınız. Lütfen hayatınızda sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan insanlara da saygı gösterin. Artık sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

?Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve okul yöneticilerince karşılanan Vali Bilmez, öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek dolaşan Vali Bilmez, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kendini yetiştiren ve hayali olan öğrencilerin her daim başarılı olacağını belirten Bilmez, "Çünkü hayali olmayanın geleceği de yoktur. Kendinizi beğenin, sevin ve kendinize zaman ayırın. Kendinizi her konuda iyi yetiştirin. Kendinizi iyi yetiştirirseniz hem çok başarılı olursunuz, hem de devletinize milletinize faydalı olursunuz. Hepiniz hayal ettiğinizi elde edecek yeteneklere sahipsiniz. Ben şunu gördüm. Bir şeyi hayal edip gerçekten isteyen bir insanın buna ulaşmaması mümkün değil. Unutmayın gelecekte bilgiden çok yetenekler de çok önemli olacak. Ondan dolayı yeteneklerinizi de geliştirin" dedi.

Öğrencilerin bol bol kitap okumalarını öneren Vali Bilmez, "Bunun için kitap okuyun. Sevdiğiniz kitapların dışında sizin çizginizde olmayan kitapları da okuyun ve dünyadan haberdar olun. Gelecekte bizim yerimizde siz olacaksınız. Eğer hayat bilginiz yeterli değilse, başarılı olmanız için mesleki bilginiz yeterli olmayacak. Lütfen hayatınızda sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan insanlara da saygı gösterin. Artık sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz" diye konuştu.

Vali Bilmez, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelip bir süre sohbet etti.