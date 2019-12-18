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Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.

18.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:27Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla 'da yaşayan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ikamet eden uluslararası koruma sahibi Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine misafir oldu. Pakistan'dan 6 yıl önce göç etmek zorunda kalan 3 çocuklu Haydari ailesi tarafından kapıda karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, aile ile sohbet ederek yaşadıkları sıkıntı dinledi.

Vali Bilmez, vatansız kalmanın ne kadar acı olduğunu belirterek, "Allah kimseyi memleketinde muhacir etmesin. Vatansız olmak çok zordur. İnsan birçok konuda fedakarlık edebilir ama vatan konusunda fedakarlık yapılamaz. Vatan olmayınca insan çok acı çeker" dedi.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, yakından ilgilendikleri Pakistanlı ailenin çocuklarına hediyeler vererek sohbet etti.



Emin Bilmez, Pakistan, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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